Эвертон
    -
    19:15
    03.03.19
    Гудисон Парк
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Эвертон - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 3 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Ливерпуль на Eurosport.ru! 3 марта 2019 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Силва или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эвертон и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Артем Мазилкин
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Ливерпуль» и «Эвертон» решают, кто правит в Мерсисайдском графстве весной. «Красные» рубятся за первую строчку с «Сити», но их планы вполне могут слипнуться от «ирисок».

      Комментарии 0