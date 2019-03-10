Ливерпуль
    -
    15:00
    10.03.19
    Энфилд
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Ливерпуль - Бёрнли
      Чемпионат Англии - 10 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Бёрнли на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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