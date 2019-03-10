Арсенал
    -
    19:30
    10.03.19
    Эмирейтс
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Онлайн
      Арсенал - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 10 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Василий Легейдо
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      11:59 

      Привет! Сульшер сотворил чудо в Париже, но в чемпионате Англии еще полно дел – борьба за четверку в разгаре. Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе следить, кто вырвется вперед: «МЮ» или «Арсенал».

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