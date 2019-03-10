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Арсенал - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии - 10 марта 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Сульшер сотворил чудо в Париже, но в чемпионате Англии еще полно дел – борьба за четверку в разгаре. Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе следить, кто вырвется вперед: «МЮ» или «Арсенал».