Тоттенхэм
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    15:30
    02.03.19
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    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 29
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      Тоттенхэм - Арсенал
      Чемпионат Англии - 2 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Арсенал на Eurosport.ru! 2 марта 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Тоттенхэм» снова выше «Арсенала» в таблице, а значит в звании лучшего клуба Северного Лондона. А вот дерби будет жарким.

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