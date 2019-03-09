Манчестер Сити
    -
    20:30
    09.03.19
    Этихад
    Уотфорд
      Чемпионат Англии • Тур 30
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Уотфорд
      Чемпионат Англии - 9 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! 9 марта 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Хави Грасия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Уотфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Манчестер Сити» рвется к чемпионству. Одна из сложнейших преград оставшихся туров – «Уотфорд».

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