Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    17:00
    12.05.19
    Амэкс Стэдиум
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 38
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      Перед матчем

      Онлайн
      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 12 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 12 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Хатон или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! «Манчестер Сити» нужна победа в последнем туре АПЛ над «Брайтоном», который уже восемь матчей обходится без побед. Битва за чемпионсов будет мощной – подключайтесь!

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