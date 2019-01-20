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- 2-ой тайм
- Алдервейрелд90'
- Уинкс90'
- АллиН'Куду86'
- СериСиссе81'
- Роуз79'
- ЛамелаДайер79'
- Сери75'
- Санчес74'
- Митрович74'
- ШюррлеКебано72'
- БабелСессеньон55'
- Алли51'
- 1-ый тайм
- Льоренте (А)17'
Перед матчем
Онлайн
Фулхэм - Тоттенхэм
Чемпионат Англии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Фулхэм – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Клаудио Раньери или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фулхэм и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Ну все, давайте прощаться. Для вас работал Евгений Коростелев. Спасибо за внимание и до скорых встреч на Eurosport.ru.
Все, прозвучал свисток! «Тоттенхэм» дожал «Фулхэм», набрал 51 очко и сохранил отставание в 9 очков от «Ливерпуля».
Идентичные мячи забили гости: что в первом эпизоде Алли забил головой без помех, что Уинкс. Вот это спасение трех очков!
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! УИКНС! 2:1!
Н'куду появился на поле вместо Алли. Может, он решит исход?!
Три минуты есть у команд, чтобы не сыграть вничью.
Льорис сделал вид, что Ле Маршан его всей силой дернул на себя и повалился в штрафной. Нет, за такое пенальти ставят только Салаху.
Фанаты «Тоттенхэма», увидев повреждение Алли.
Почеттино кого-то готовит на замену, а «Фулхэм» в это время всеми силами сдерживает атаки «Тоттенхэма», играющего в меньшинстве.
Сел на скамейку Алли и прикрыл лицо руками. Возможно, что-то серьезное с полузащитником.
Пока не появляется на поле Деле. И не появится. Заменит его Маурисио Почеттино на кого-то из молодых.
Ой-ой, Алли вылетел за пределы поля и в борьбе схватился на заднюю поверхность бедра. Неужели еще одна травма?
На второй раз Роуз упал красиво и честно – арбитр назначил штрафной.
Ну что, замены разбивают игру на микроэпизоды. Вот и Серри свое отыграл, а появился Сиссе.
Посон углядел симуляцию в падении Роуза и наградил защитника горчичкой.
Все же произошла замена в «Тоттенхэме». Дайер заменил Ламелу.
У «Фулхэма» еще один свеженький на поле выпрыгнул: Кебано вместо Шюррле.
Сери тоже горчиник схлопотал за срыв опасной атаки соперника.
По карточке получили авторы потасовки. Для Митровича нестрашно, а вот Санчесу в защите придется быть аккуратнее.
У-у-у-у-у! Митрович столкнулся с Санчесом, ну и началось. Один другого толкнул, тот ответил, в итоге собрались обе команды на небольшом участке.
Уинкс так спешит, будто это финал Лиги чемпионов, счет 0:1, а остались две минуты.
20 минут до конца встречи, а Почеттино все еще не сделал ни одной замены. Совсем запасным аргентинец не доверяет.
Кстати, о «Челси». Слышали, что Гари Кэйхилл перейдет в «Фулхэм». Как к этому трансферу относитесь?
Шюррле неудачно отпасовал на три метра вперед. А ведь когда-то приличным игроком был, за «Челси» играл.
Ну что, легенда?!
«Тоттенхэм» 71% времени владеет мячом. «Фулхэм» полноценно на контратаки надеется.
Фернандо Льоренте так и не нанес пока ни одного удара в створ, кроме как по своим воротам. Кейну за него стыдно.
К этой минуте «Тоттенхэм» по-прежнему третий, но с отставанием от «Ливерпуля» на 11 очков. Это уже почти катастрофа.
Сессеньон забрался в офсайд, но был так заряжен на ворота, что ни сразу остановился.
Алли важно передвигается по полю, свою задачу минимум он уже выполнил.
«Фулхэм» 50-й мяч в этом сезоне пропустил. Стоит поздравить клуб с юбилеем, наверное.
Раньери отправил в бой Сессеньона. И вот это новость: самого активного «дачника» Райана Бабела заменил Клаудио.
Да уж, сравняли гости на ровном месте. Покажите же Почеттино, как он теперь себя чувствует?
Митрович ворвался с мячом в штрафную и после прыжка Льориса в ноги сделал сальто. Показалось Александру, что это пенальти, но арбитр подумал иначе.
Эриксен подобрался мяч рядом со штрафной соперника, глянул вперед и забросил на Алли – того никто не держал.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! АЛЛИ! 1:1!
В первые 5 минут второго тайма ни одного даже полумомента не создал «Тоттенхэм». Опасно!
Почеттино со сложенными на груди руками и разочарованным видом сидит на скамейке. Радоваться действительно нечему.
«Фулхэм» сегодня в белой, домашней форме, которая очень похожа на тоттенхэмовскую. Да и игра «дачников» сегодня похожа на тоттенхэмовскую.
Ламела, о котором я ни разу не упомянул в первом тайме, упал на левом фланге и упустил мяч за боковую.
Второй тайм уже тут. Ждем большего от обеих команд.
На исходе первого тайма «Тоттенхэм» еще один корнер организовал, но тайм так и заканчивается – 1:0. Отдыхаем!
7 угловых у «Фулхэма» в первом тайме, у «Тоттенхэма» – 5. Вот это я понимаю продуктивность.
Бабеееееел! Как же прижали хозяева третью команду АПЛ, просто ужас. Райан с семи метров не забил, потому что снова защитник бросился в ноги.
Снова атакует ворота Льориса Митрович – на этот раз Альдервейрелд прикрыл. Угловой.
ГОООООООООООООЛ! «Фулхэм» второй забил усилиями Шюррле и Митровича, только вот арбитр все поотменял из-за положения вне игры.
Ух-ух-ух! Бабела потеряли защитники «Тоттенхэма», голландец здорово выпрыгнул и бил без помех – немного не попал.
Да, пошел навес на ближнюю штангу, и кто-то даже пробил, но мяч полетел в противоположную от сетки сторону.
Угловой теперь у ворот Рико. Эриксен будет искать Льоренте, хотя его там в штрафной 10 человек держат.
Пока не видно Деле Алли. Ушел англичанин на фланг и топчется там, особо не выделяется.
Нет, в этот раз воздержался от автогола Фернандо. Решил, что в чужие класть приятнее.
Угловой у ворот Льориса. Все следим за Льоренте.
«Тоттенхэм» никак не догонит соперника ударам в створ хотя бы: 2 против 1.
Конечно, не хватает Кейна. Харри взял бы игру на себя, парочку обвел и положил в дальний. Походить на него пытается Уинкс, но пока не очень получается.
«Тоттенхэм» принялся активно окучивать штрафную Рико. Испанец к такому темпу на родине точно не привык.
Уинкс получил мяч в штрафной, исполнил пару замахов и даже кого-то посадил на пятую, но пробить ему не дали.
Какое-то комбо между навесом и прострелом сочинил Кристиан, мяч прилетел в руки Рико.
Штрафной заработали гости, сейчас Эриксен будет креативить.
Оп-па! Льоренте выиграл воздух и пробил – по центру, в руки Рико, но и то хорошо.
А еще «шпорам» очень повезло, что вчера «Челси» опростоволосился в матче против «Арсенала». Иначе бы сейчас Почеттино и Ко кормили рыб на любимой строчке «канониров».
Смотришь на запас «Тоттенхэма» и понимаешь, что усилить игру в принципе некому.
Вот так испанец усложнил задачу своей команды. Теперь придется дубль оформить.
Льоренте решил не отставать от Кейна и срезал мяч в свои после подачи углового. Льорис в этом случае не потащил.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ЛЬОРЕНТЕ! 1:0!
Роуз получил по шее. Вспомнил детство, возможно, когда его Ле Маршан приложил.
«Фулхэм» угловой за угловым получает. Пока ни один из них опасность не сгенерировал.
Тут же еще один опасный момент – на этот раз мяч сильно выше перекладины ворот француза пролетел.
А-а-а-а-а-а! Бабел мог забить спустя 11 минут после камбэка в Англию: вышел один на один, оттеснил корпусом Алдервейрелда и пробил – Льорис спас.
Льоренте потолкался с крайним защитником хозяев Римом. При этом мяча и близко не было.
Пока инициатива мечется и не знают, какую из команд выбрать.
Бабел забрался в офсайд. Его красная голова, как гриб-мухомор посреди поля.
Эриксен вложил всю злость в удар с линии штрафной, но кто-то из отважных защитников «Фулхэма» бросился и защитил ворота.
«Тоттенхэм» штрафной заработал на левом фланге. Подача, мяч вынесен к центру поля.
Кстати, выглядит Райан сейчас очень эпично.
За «дачников» сегодня дебютирует Райан Бабел. Этот парень зажигал в свое время в «Ливерпуле», а теперь переехал на «Крэйвен Коттедж» из «Бешикташа».
«Фулхэм» проиграл три матча подряд. Тяжело представить, что долно произойти, чтобы они одного из лидеров чемпионата переиграли.
Поехали! Матч для вас комментирует Евгений Коростелев!
Казалось бы, кто будет забивать в отсутствие главных форвардов? А вот есть у Почеттино в закромах Фернандо Льоренте, от которого сегодня ждут крутого перфоманса.
Привет. «Тоттенхэм» без Кейна и Сона приехал на дачу к «Фулхэму» или на фулхэм к «дачникам», тут уж как хотите. Этот матч мы сегодня и посмотрим.
«Тоттенхэм» выйдет на поле без травмированного Кейна и уехавшего в Китай Дембеле. Хватит ли этого для победы над крепким «Фулхэмом» Клаудио Раньери?