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Хаддерсфилд Таун - Эвертон

Чемпионат Англии - 29 января 2019

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Эвертон на Eurosport.ru! 29 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Jan Siewert или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хаддерсфилд Таун и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хаддерсфилд Таун и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

