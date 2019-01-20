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- 2-ой тайм
- ГюндоганДелф80'
- СанеСилва72'
- БакунаПритчард64'
- ДиахабиМунье59'
- ФернандиньоСильва59'
- Сане56'
- Стерлинг54'
- Фернандиньо50'
- 1-ый тайм
- Хогг43'
- Бакуна30'
- Уокер27'
- Данило18'
Перед матчем
Онлайн
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Чемпионат Англии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марк Хадсон или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хаддерсфилд Таун и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хаддерсфилд Таун и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол#момент
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«Хаддерсфилд» впервые в истории проиграл пять подряд домашних матчей в Премьер-лиге. Кажется, это почти официальное прощание с АПЛ.
«Манчестер Сити» легко разнес «Хаддерсфилд» на выезде – 3:0!
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
Муньееее! Остался перед створом во вратарской спиной, развернулся и пробил правее штанги! Буквально с метра не попал в сетку, каааааааааак!?
24190 зрителей посмотрели на эту будничную победу «Манчестер Сити» над «Хаддерсфилдом».
«Хаддерсфилд» осмелел и снова прессингует Эдерсона у штрафной, ведь видит, что голкипер ошибается.
Три минуты добавил арбитр Марринер – по 60 секунд на каждый гол «Манчестер Сити».
71% времени владеет мячом «Манчестер Сити». Маловато еще для команд Гвардиолы.
Уф, Мунье чесал к воротам, Эдерсон ошибся за пределами штрафной на выходе, но Стив не успел к мячу и не пробил по пустым!
На скамейке «Манчестер Сити» умиротворение, Сане и Жезус откровенно скучают и ждут финального свистка.
Делф первым успел на подборе, закинул второй волной в штрафную, но никто не откликнулся на его пас.
И есть удар – Бернарду Силва получил мяч в штрафной и опасно пробил с правого края, но Лёссль вытащил!
Совсем в середину поля переехал мяч, как-то хочется еще ударов по воротам увидеть в нашем матче.
Голкипер Лёссль разводит руки в стороны, потому что его никто не прессингует из чужих и не выходит под пас из своих.
Мунье! Выиграл воздух у Отаменди и поймал в прыжке кросс Притчарда – Эдерсон забрал мяч в полете!
Ничего себе – «Манчестер Сити» нанес три удара в створ сегодня. Все три закончились голами.
Фабиан Делф появился на газоне вместо Илкая Гюндогана. Это последняя замена Пепа Гвардиолы.
Мунье! Выбегал под передачу с фланга в штрафной, но не пробил как следует – нет гола!
Фабиан Делф сейчас выйдет на поле, когда «Хаддерсфилд» нестрашный (потому что неживый).
«Хаддерсфилд» поддавил, особенно правым флангом, Данило со Стерлингом приготовиться.
Данило разбежался и опасно бабахнул издали – сильно не попал в створ бразильский фулбек.
Сэм Эллардайс заявил, что не возглавит «Хаддерсфилд». Даже пожарные отказываются, ой-ей.
Серхио Агуэро не убежал в контратаку, а сам сфолил в середине поля. Будет опасный стандарт для «Хаддерсфилда».
На правый фланг пришел мяч, Смит забрасывал в штрафную, но Отаменди вынес головой подальше от ворот.
Лерой Сане ушел на скамеечку, Бернарду Силва вместо него.
Спокойно протекает игра, потому что «Хаддерсфилд» уже даже не трепыхается. А свои болельщики как?
А еще у Сане третий матч, в котором он выбьет минимум и гол, и пас.
Данило мчал к ничейному мячу в середине поля, сильно запустил его на другой фланг, но потерял.
Для Лероя Сане это девятый ассист в сезоне, больше только у Эдена Азара.
Отличная диагональ на Мунье, Отаменди завалился перед штрафной, но Стив не опередил вышедшего на мяч Эдерсона.
#гол Сане
Вторая замена у «Хаддерсфилда» – Алекс Притчард вышел вместо Жуниньо Бакуна.
#гол Стерлинга
Два мяча «Манчестер Сити» за две минуты – очень круто.
И перестановки у «Хаддерсфилда» – Стив Мунье вышел вместо Адама Диахаби.
Замена – Давид Сильва вышел вместо Фернандиньо и забрал у бразильца капитанскую повязку.
Данило остался один на левом фланге, навесил в центр штрафной, Де Брёйне сильно издали пробил – мимо.
Заброс к штрафной от центральной линии, Агуэро скинул внутрь на ход Сане, Лерой принял и аккуратно послал мяч в ближний угол. 3:0!
ЛЕРОЙ САНЕ, 3:0!!!!!!!!!!!!
Де Брёйне нашел одинокого Сане на левом краю штрафной пасом, Лерой был в крошечном офсайде, прострелил вдоль вратарской, Стерлинг налетел головой на мяч и забил его в сетку. 2:0!
ГОООООООООООЛ, РАХИМ СТЕРЛИНГ, 2:0!
Агуэро получил пас от Фернандиньо, далеко отошел от ворот, но за ним присматривают, поэтому обратная передача на бразильского опорника.
Уф, «Хаддерсфилд» прибежал в быстрое нападение, но Диахаби стоит на левом фланге и пасует под себя, потому что вперед некому.
Бакуна снова бежал в контратаку, теперь по центру, но Уокер подстраховал своих в центральном круге.
Фернандиньо обрубил чужую контратаку, выпихнув Бакуна бедром на фланге. Желтая для Ферны.
Стерлинг получил обратный пас от Уокера справа, закинул во вратарскую, и Лёссль опередил на выходе Агуэро.
Опасный угловой у ворот «Хаддерсфилда» с левого фланга, но до удара никто так и не добрался.
WhoScored посчитал, что один Фернандиньо сделал на девять передач больше, чем весь «Хаддерсфилд».
Второй тайм!
Свисток на перерыв – 1:0, «Манчестер Сити» будто не вышел на игру, но ведет, а «Хаддерсфилд» будто не приехал на стадион, но проигрывает всего в один мяч. Отдыхаем.
Голкипер Лёссль подозрительно долго выбивает мяч из вратарской, как будто тоже хочет на перерыв
Уокер подсунул мяч Гюндогану на правом краю штрафной, Илкай ввинтился к лицевой и пробил совсем с острого угла. Мимо, мимо.
Три минуты нашел арбитр Марринер и добавил их к первому тайму.
Показывают камеры Хосепа Гвардиолу, сидящим на скамейке, он такой развел пальчиками и показал: окей.
#момент с пенальти-непенальти на Стерлинге
Ой, Фернандиньо выбивал мяч в центре, Хогг подставился под бразильца и нарушил на нем правила. Желтая карточка.
А еще у «Хаддерсфилда» в последние минут 20 совсем пропали контратаки, просто как класс исчезли.
Поразительно, но «Манчестер Сити» действительно не создает опасных моментов. А все равно ведет в счете.
Фернандиньо великолепно нашел в штрафной Гюндогана, Илкай волшебно остановил мяч и пробил с разворота – на угловой отбил Лёссль!
Лёве, который получил уже по ногам от Уокера, на этот раз избежал борьбы и привез аут на трети поля «Сити».
Длинная передача в штрафную «Хаддерсфилда», Лёссль вроде сыграл на выходе, но Агуэро все равно был в офсайде.
Много ошибок сегодня допускают игроки «Манчестер Сити», несвойственно для них.
Подача Гюндогана с левого фланга, никто не пошел на этот мяч, Илкай предъявляет сейчас партнерам.
Агуэро получил мяч на чужой трети, защитники с ним плотненько играют, и судья не заметил фола.
Пробили соточку!
Оп, Де Брёйне всунул ногу к мячу у штрафной, шел-шел к воротам, но сзади успел в отборе Хогг.
#гол Данило
Диахаби вышел к лицевой по левому краю штрафной, пасовал в центр, и там Бакуна проиграл борьбе Лапорту и врезал французскому защитнику. Желтая разгильдяю.
Конголо! Получил пас у штрафной и сильно жахнул издали шведой – в руки Эдерсона!
Ох-ох-ох, Кайл Уокер ооооочень грубо подкатился под соперника у фланга, шипами вперед катился – желтая защитнику «Сити».
Кевин Де Брёйне успел к небрежной передаче в районе центрального круга, выбил на Эдерсона и перепрыгнул катившегося к мячу соперника.
«Манчестер Сити» спокойно контролирует мяч, но они и до гола тоже его спокойно контролировали.
Гюндоган снова подкормил передачей Данило на левом фланге, но защитник «Хаддерсфилда» успел к мячу.
Вуф, Фернандиньо! Пробил головой после углового – правее штанги полетел мяч, но было опасненько!
Что ж, «Манчестер Сити» повел, хотя и в такой курьезной манере. Посмотрим, чем ответит «Хаддерсфилд».
Данило сильно вжарил из-за штрафной, мяч попал в голову защитника Смита и запутал голкипера. 1:0!
ГООООООООООООООООООООООООООООЛ, ДАНИЛО! 1:0!
Диахаби мчал по левому флангу после потери «Сити», Бакуна получил мяч второй волной атаки в центр, пошел в дриблинг и потерял.
Главный твиттер о «Манчестер Сити» считает, что это железобетонный пенальти.
Показывают повтор – похоже, Конголо выставлял ногу, но и Стерлинг тот еще жук и симулянт.
НЕТ ПЕНАЛЬТИ, О-ХО-ХО! Де Брёйне отдал разрезающий пас в штрафную на Стерлинга, Рахима завалил защитник Конголо, но арбитр Марринер не дал 11-метровой.
Заброс почти от центральной линии Фернандиньо, Гюндоган в штрафной не догонит слишком сильно пущенный мяч.
Высокий вынос из аута на Агуэро, Кун делал все, что мог, но прыжок – не его сильная черта.
Диахаби очень заряжен – вот теперь выбежал из-за спин защитников на чужой трети и попал в офсайд.
Кросс Качунги с правого фланга, и свободный Диахаби бил головой из центра штрафной – слабовато и правее штанги.
Уокер подставил Данило, Диахаби рвался по левому флангу после потери, но попал в пятку соперника при передаче.
Диагональ направо от Де Брёйне на Уокера, но Кайл не выиграл борьбу в воздухе.
WhoScored пишет, что в этом сезоне «Манчестер Сити» забил 99 мячей. «Хаддерсфилд» – всего 13. Пробьет ли в этом матче соточку команда Пепа?
Перевод Фернандиньо на Сане, и у него из-под ног мяч выбивают. Аут для «Ман Сити».
Агуэро сыграл в стенку со Стерлингом, чесал в штрафную и пробил в ближний угол – мимо.
Сане подсунул мяч Гюндогану на левом фланге, заброс, рикошет, и голкипер Лёссль забрал кросс в руки.
Погнали!
На стадионе «Хаддерсфилда» трогательно прощаются с Дэвидом Вагнером и говорят ему спасибо за работу. Именно болельщики, самого тренера нет, как и какой-то церемонии.
Команды давно размялись, но посмотрим мы на это только сейчас.
Наверное, правильно сделали в «Хаддерсфилде» – сейчас команда на последнем месте в Премьер-лиге.
«Хаддерсфилд» уволил тренера за шесть дней до матча с «Сити», теперь ими управляет и.о., а Дэвид Вагнер, с которым дружит Юрген Клопп, без работы.
«Манчестер Сити» играет с «Хаддерсфилдом» в матче чемпионата Англии!
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!