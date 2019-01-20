Хаддерсфилд Таун
    Завершено
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    16:30
    20.01.19
    Джон Смитс Стэдиум
    Манчестер Сити
    Чемпионат Англии • Тур 23
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Хаддерсфилд Таун
    • Манчестер Сити
    • ГюндоганДелф
      80'
    • СанеСилва
      72'
    • БакунаПритчард
      64'
    • ДиахабиМунье
      59'
    • ФернандиньоСильва
      59'
    • Сане
      56'
    • Стерлинг
      54'
    • Фернандиньо
      50'
    • 1-ый тайм
    • Хаддерсфилд Таун
    • Манчестер Сити
    • Хогг
      43'
    • Бакуна
      30'
    • Уокер
      27'
    • Данило
      18'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
    Чемпионат Англии - 20 января 2019

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Марк Хадсон или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хаддерсфилд Таун и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Хаддерсфилд Таун и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Данил Тармасинов
    Главное 
    #гол#момент
     Удалить
    18:25 

    «Хаддерсфилд» впервые в истории проиграл пять подряд домашних матчей в Премьер-лиге. Кажется, это почти официальное прощание с АПЛ.

    18:24 

    «Манчестер Сити» легко разнес «Хаддерсфилд» на выезде – 3:0!

    Danilo, le latéral de Manchester City.
    • Закончился 2-ой тайм
    90+4' 

    ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

    90+4' 

    Муньееее! Остался перед створом во вратарской спиной, развернулся и пробил правее штанги! Буквально с метра не попал в сетку, каааааааааак!?

    90+3' 

    24190 зрителей посмотрели на эту будничную победу «Манчестер Сити» над «Хаддерсфилдом».

    90+2' 

    «Хаддерсфилд» осмелел и снова прессингует Эдерсона у штрафной, ведь видит, что голкипер ошибается.

    90+1'

    Три минуты добавил арбитр Марринер – по 60 секунд на каждый гол «Манчестер Сити».

    90' 

    71% времени владеет мячом «Манчестер Сити». Маловато еще для команд Гвардиолы.

    89' 

    Уф, Мунье чесал к воротам, Эдерсон ошибся за пределами штрафной на выходе, но Стив не успел к мячу и не пробил по пустым!

    88' 

    На скамейке «Манчестер Сити» умиротворение, Сане и Жезус откровенно скучают и ждут финального свистка.

    87' 

    Делф первым успел на подборе, закинул второй волной в штрафную, но никто не откликнулся на его пас.

    86' 

    И есть удар – Бернарду Силва получил мяч в штрафной и опасно пробил с правого края, но Лёссль вытащил!

    85' 

    Совсем в середину поля переехал мяч, как-то хочется еще ударов по воротам увидеть в нашем матче.

    83' 

    Голкипер Лёссль разводит руки в стороны, потому что его никто не прессингует из чужих и не выходит под пас из своих.

    82' 

    Мунье! Выиграл воздух у Отаменди и поймал в прыжке кросс Притчарда – Эдерсон забрал мяч в полете!

    81'

    Ничего себе – «Манчестер Сити» нанес три удара в створ сегодня. Все три закончились голами.

    • Фабиан Делф
      УшелИлкай ГюндоганМанчестер СитиФабиан Делф появился на газоне вместо Илкая Гюндогана. Это последняя замена Пепа Гвардиолы.
      В этом матчеЗаблокированный удар1Фолы против1Мимо1Штрафные удары1
    • Фабиан Делф
      ВышелФабиан ДелфМанчестер Сити
    80' 

    Фабиан Делф появился на газоне вместо Илкая Гюндогана. Это последняя замена Пепа Гвардиолы.

    79' 

    Мунье! Выбегал под передачу с фланга в штрафной, но не пробил как следует – нет гола!

    78' 

    Фабиан Делф сейчас выйдет на поле, когда «Хаддерсфилд» нестрашный (потому что неживый).

    77' 

    «Хаддерсфилд» поддавил, особенно правым флангом, Данило со Стерлингом приготовиться.

    76' 

    Данило разбежался и опасно бабахнул издали – сильно не попал в створ бразильский фулбек.

    75' 

    Сэм Эллардайс заявил, что не возглавит «Хаддерсфилд». Даже пожарные отказываются, ой-ей.

    74' 

    Серхио Агуэро не убежал в контратаку, а сам сфолил в середине поля. Будет опасный стандарт для «Хаддерсфилда».

    73' 

    На правый фланг пришел мяч, Смит забрасывал в штрафную, но Отаменди вынес головой подальше от ворот.

    • Бернарду Силва
      УшелЛерой СанеМанчестер СитиЛерой Сане ушел на скамеечку, Бернарду Силва вместо него.
      В этом матчеГолы1Голевые передачи1В створ1Фолы1
    • Бернарду Силва
      ВышелБернарду СилваМанчестер Сити
    72' 

    Лерой Сане ушел на скамеечку, Бернарду Силва вместо него.

    70' 

    Спокойно протекает игра, потому что «Хаддерсфилд» уже даже не трепыхается. А свои болельщики как?

    69' 

    А еще у Сане третий матч, в котором он выбьет минимум и гол, и пас.

    68' 

    Данило мчал к ничейному мячу в середине поля, сильно запустил его на другой фланг, но потерял.

    67' 

    Для Лероя Сане это девятый ассист в сезоне, больше только у Эдена Азара.

    66' 

    Отличная диагональ на Мунье, Отаменди завалился перед штрафной, но Стив не опередил вышедшего на мяч Эдерсона.

    65' 

    #гол Сане

    • Алекс Притчард
      УшелЖуниньо БакунаХаддерсфилд ТаунВторая замена у «Хаддерсфилда» – Алекс Притчард вышел вместо Жуниньо Бакуна.
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы2Фолы против1
    • Алекс Притчард
      ВышелАлекс ПритчардХаддерсфилд Таун
    64' 

    Вторая замена у «Хаддерсфилда» – Алекс Притчард вышел вместо Жуниньо Бакуна.

    63' 

    #гол Стерлинга

    61' 

    Два мяча «Манчестер Сити» за две минуты – очень круто.

    • Стив Мунье
      УшелАдама ДиахабиХаддерсфилд ТаунИ перестановки у «Хаддерсфилда» – Стив Мунье вышел вместо Адама Диахаби.
      В этом матчеМимо1Офсайды1
    • Стив Мунье
      ВышелСтив МуньеХаддерсфилд Таун
    60' 

    И перестановки у «Хаддерсфилда» – Стив Мунье вышел вместо Адама Диахаби.

    • Давид Сильва
      УшелФернандиньоМанчестер СитиЗамена – Давид Сильва вышел вместо Фернандиньо и забрал у бразильца капитанскую повязку.
      В этом матчеЗаблокированный удар1Желтые карточки1Фолы2Фолы против1
    • Давид Сильва
      ВышелДавид СильваМанчестер Сити
    59' 

    Замена – Давид Сильва вышел вместо Фернандиньо и забрал у бразильца капитанскую повязку.

    58' 

    Данило остался один на левом фланге, навесил в центр штрафной, Де Брёйне сильно издали пробил – мимо.

    57' 

    Заброс к штрафной от центральной линии, Агуэро скинул внутрь на ход Сане, Лерой принял и аккуратно послал мяч в ближний угол. 3:0!

    Leroy Sané ist der wertvollste DFB-Kicker der Geschichte
    • Лерой Сане
      ГолЛерой СанеМанчестер СитиЛЕРОЙ САНЕ, 3:0!!!!!!!!!!!!
      В этом матчеГолы1Голевые передачи1В створ1Фолы1
    56' 

    ЛЕРОЙ САНЕ, 3:0!!!!!!!!!!!!

    55' 

    Де Брёйне нашел одинокого Сане на левом краю штрафной пасом, Лерой был в крошечном офсайде, прострелил вдоль вратарской, Стерлинг налетел головой на мяч и забил его в сетку. 2:0!

    Raheem Sterling
    • Рахим Стерлинг
      ГолРахим СтерлингМанчестер СитиГОООООООООООЛ, РАХИМ СТЕРЛИНГ, 2:0!
      В этом матчеГолы1В створ1Фолы против1
    54' 

    ГОООООООООООЛ, РАХИМ СТЕРЛИНГ, 2:0!

    53' 

    Агуэро получил пас от Фернандиньо, далеко отошел от ворот, но за ним присматривают, поэтому обратная передача на бразильского опорника.

    52' 

    Уф, «Хаддерсфилд» прибежал в быстрое нападение, но Диахаби стоит на левом фланге и пасует под себя, потому что вперед некому.

    51' 

    Бакуна снова бежал в контратаку, теперь по центру, но Уокер подстраховал своих в центральном круге.

    • Фернандиньо
      Желтая карточкаФернандиньоМанчестер СитиФернандиньо обрубил чужую контратаку, выпихнув Бакуна бедром на фланге. Желтая для Ферны.
      В этом матчеЗаблокированный удар1Желтые карточки1Фолы2Фолы против1
    50' 

    Фернандиньо обрубил чужую контратаку, выпихнув Бакуна бедром на фланге. Желтая для Ферны.

    49' 

    Стерлинг получил обратный пас от Уокера справа, закинул во вратарскую, и Лёссль опередил на выходе Агуэро.

    48' 

    Опасный угловой у ворот «Хаддерсфилда» с левого фланга, но до удара никто так и не добрался.

    47' 

    WhoScored посчитал, что один Фернандиньо сделал на девять передач больше, чем весь «Хаддерсфилд».

    • 2-ой тайм
    46' 

    Второй тайм!

    • Закончился 1-ый тайм
    45+4' 

    Свисток на перерыв – 1:0, «Манчестер Сити» будто не вышел на игру, но ведет, а «Хаддерсфилд» будто не приехал на стадион, но проигрывает всего в один мяч. Отдыхаем.

    45+3' 

    Голкипер Лёссль подозрительно долго выбивает мяч из вратарской, как будто тоже хочет на перерыв

    45+2' 

    Уокер подсунул мяч Гюндогану на правом краю штрафной, Илкай ввинтился к лицевой и пробил совсем с острого угла. Мимо, мимо.

    45+1'

    Три минуты нашел арбитр Марринер и добавил их к первому тайму.

    45' 

    Показывают камеры Хосепа Гвардиолу, сидящим на скамейке, он такой развел пальчиками и показал: окей.

    44' 

    #момент с пенальти-непенальти на Стерлинге

    • Джонатан Хогг
      Желтая карточкаДжонатан ХоггХаддерсфилд ТаунОй, Фернандиньо выбивал мяч в центре, Хогг подставился под бразильца и нарушил на нем правила. Желтая карточка.
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы3Фолы против1
    43'

    Ой, Фернандиньо выбивал мяч в центре, Хогг подставился под бразильца и нарушил на нем правила. Желтая карточка.

    42' 

    А еще у «Хаддерсфилда» в последние минут 20 совсем пропали контратаки, просто как класс исчезли.

    41' 

    Поразительно, но «Манчестер Сити» действительно не создает опасных моментов. А все равно ведет в счете.

    40' 

    Фернандиньо великолепно нашел в штрафной Гюндогана, Илкай волшебно остановил мяч и пробил с разворота – на угловой отбил Лёссль!

    39' 

    Лёве, который получил уже по ногам от Уокера, на этот раз избежал борьбы и привез аут на трети поля «Сити».

    38' 

    Длинная передача в штрафную «Хаддерсфилда», Лёссль вроде сыграл на выходе, но Агуэро все равно был в офсайде.

    36' 

    Много ошибок сегодня допускают игроки «Манчестер Сити», несвойственно для них.

    35' 

    Подача Гюндогана с левого фланга, никто не пошел на этот мяч, Илкай предъявляет сейчас партнерам.

    33' 

    Агуэро получил мяч на чужой трети, защитники с ним плотненько играют, и судья не заметил фола.

    32' 

    Пробили соточку!

    31' 

    Оп, Де Брёйне всунул ногу к мячу у штрафной, шел-шел к воротам, но сзади успел в отборе Хогг.

    30' 

    #гол Данило

    • Жуниньо Бакуна
      Желтая карточкаЖуниньо БакунаХаддерсфилд ТаунДиахаби вышел к лицевой по левому краю штрафной, пасовал в центр, и там Бакуна проиграл борьбе Лапорту и врезал французскому защитнику. Желтая разгильдяю.
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы2
    29' 

    Диахаби вышел к лицевой по левому краю штрафной, пасовал в центр, и там Бакуна проиграл борьбе Лапорту и врезал французскому защитнику. Желтая разгильдяю.

    28' 

    Конголо! Получил пас у штрафной и сильно жахнул издали шведой – в руки Эдерсона!

    • Кайл Уокер
      Желтая карточкаКайл УокерМанчестер СитиОх-ох-ох, Кайл Уокер ооооочень грубо подкатился под соперника у фланга, шипами вперед катился – желтая защитнику «Сити».
      В этом матчеГолевые передачи1Желтые карточки1Фолы1Штрафные удары1
    27' 

    Ох-ох-ох, Кайл Уокер ооооочень грубо подкатился под соперника у фланга, шипами вперед катился – желтая защитнику «Сити».

    25' 

    Кевин Де Брёйне успел к небрежной передаче в районе центрального круга, выбил на Эдерсона и перепрыгнул катившегося к мячу соперника.

    24' 

    «Манчестер Сити» спокойно контролирует мяч, но они и до гола тоже его спокойно контролировали.

    23' 

    Гюндоган снова подкормил передачей Данило на левом фланге, но защитник «Хаддерсфилда» успел к мячу.

    22' 

    Вуф, Фернандиньо! Пробил головой после углового – правее штанги полетел мяч, но было опасненько!

    20' 

    Что ж, «Манчестер Сити» повел, хотя и в такой курьезной манере. Посмотрим, чем ответит «Хаддерсфилд».

    19' 

    Данило сильно вжарил из-за штрафной, мяч попал в голову защитника Смита и запутал голкипера. 1:0!

    Danilo of Manchester City celebrates after scoring his sides fourth goal during the Premier League match between Manchester City and AFC Bournemouth at Etihad Stadium on December 23, 2017
    • Данило
      ГолДанилоМанчестер СитиГООООООООООООООООООООООООООООЛ, ДАНИЛО! 1:0!
      В этом матчеГолы1В створ1
    18' 

    ГООООООООООООООООООООООООООООЛ, ДАНИЛО! 1:0!

    16' 

    Диахаби мчал по левому флангу после потери «Сити», Бакуна получил мяч второй волной атаки в центр, пошел в дриблинг и потерял.

    15' 

    Главный твиттер о «Манчестер Сити» считает, что это железобетонный пенальти.

    14' 

    Показывают повтор – похоже, Конголо выставлял ногу, но и Стерлинг тот еще жук и симулянт.

    13' 

    НЕТ ПЕНАЛЬТИ, О-ХО-ХО! Де Брёйне отдал разрезающий пас в штрафную на Стерлинга, Рахима завалил защитник Конголо, но арбитр Марринер не дал 11-метровой.

    12' 

    Заброс почти от центральной линии Фернандиньо, Гюндоган в штрафной не догонит слишком сильно пущенный мяч.

    11' 

    Высокий вынос из аута на Агуэро, Кун делал все, что мог, но прыжок – не его сильная черта.

    10' 

    Диахаби очень заряжен – вот теперь выбежал из-за спин защитников на чужой трети и попал в офсайд.

    8' 

    Кросс Качунги с правого фланга, и свободный Диахаби бил головой из центра штрафной – слабовато и правее штанги.

    7' 

    Уокер подставил Данило, Диахаби рвался по левому флангу после потери, но попал в пятку соперника при передаче.

    6' 

    Диагональ направо от Де Брёйне на Уокера, но Кайл не выиграл борьбу в воздухе.

    5' 

    WhoScored пишет, что в этом сезоне «Манчестер Сити» забил 99 мячей. «Хаддерсфилд» – всего 13. Пробьет ли в этом матче соточку команда Пепа?

    4' 

    Перевод Фернандиньо на Сане, и у него из-под ног мяч выбивают. Аут для «Ман Сити».

    3' 

    Агуэро сыграл в стенку со Стерлингом, чесал в штрафную и пробил в ближний угол – мимо.

    2' 

    Сане подсунул мяч Гюндогану на левом фланге, заброс, рикошет, и голкипер Лёссль забрал кросс в руки.

    • 1-ый тайм
    1' 

    Погнали!

    16:27 

    На стадионе «Хаддерсфилда» трогательно прощаются с Дэвидом Вагнером и говорят ему спасибо за работу. Именно болельщики, самого тренера нет, как и какой-то церемонии.

    16:25 

    Команды давно размялись, но посмотрим мы на это только сейчас.

    16:23 

    Наверное, правильно сделали в «Хаддерсфилде» – сейчас команда на последнем месте в Премьер-лиге.

    16:22 

    «Хаддерсфилд» уволил тренера за шесть дней до матча с «Сити», теперь ими управляет и.о., а Дэвид Вагнер, с которым дружит Юрген Клопп, без работы.

    16:21 

    «Манчестер Сити» играет с «Хаддерсфилдом» в матче чемпионата Англии!

    16:20 

    Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!

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