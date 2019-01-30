Ливерпуль
    -
    23:00
    30.01.19
    Энфилд
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 30 января 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Лестер Сити на Eurosport.ru! 30 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Лидер нынешнего сезона против чемпиона Англии-2016 – «Ливерпуль» принимает «Лестер».

      Комментарии 0