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Фулхэм - Брайтон-энд-Хоув Альбион

Чемпионат Англии - 29 января 2019

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Фулхэм – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 29 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Клаудио Раньери или Крис Хатон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фулхэм и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

