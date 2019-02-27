Манчестер Сити
    -
    23:00
    27.02.19
    Этихад
    Вест Хэм
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Онлайн
      Манчестер Сити - Вест Хэм
      Чемпионат Англии - 27 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Вест Хэм на Eurosport.ru! 27 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Мануэль Пеллегрини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      «Сити» понравилось играть по средам: на прошлой неделе был выездной лигочемпионский матч против «Шальке», сегодня же Гвардиола и команда принимают в Манчестере «Вест Хэм». Давайте же узнаем, насколько гостеприимными хозяева «Этихада» будут со своим экс-тренером Мануэлем Пеллегрини.

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