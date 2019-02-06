Эвертон
    -
    22:45
    06.02.19
    Гудисон Парк
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 27
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Эвертон - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 6 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Силва или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эвертон и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Сити» приближается к «Ливерпулю» все быстрее. Победа над «Эвертоном» может уничтожить отрыв.

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