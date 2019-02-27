Челси
    -
    23:00
    27.02.19
    Стэмфорд Бридж
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Онлайн
      Челси - Тоттенхэм
      Чемпионат Англии - 27 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 27 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Василий Легейдо
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      19:49 

      Всем привет! Скоро Маурисио Почеттино проверит, как дела у Кепы и Маурицио Сарри после финала Кубка лиги. А за его проверкой вместе с вами прослежу я, Василий Легейдо.

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