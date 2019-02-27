Ливерпуль
    -
    23:00
    27.02.19
    Энфилд
    Уотфорд
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Ливерпуль - Уотфорд
      Чемпионат Англии - 27 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Уотфорд на Eurosport.ru! 27 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Хави Грасия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Уотфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Манчестер Сити» всего на одно очко отстает от «Ливерпуля» – мерсисайдцам ошибаться нельзя.

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