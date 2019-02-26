Кардифф Сити
    -
    22:45
    26.02.19
    Кардифф Сити Стэдиум
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Кардифф - Эвертон
      Чемпионат Англии - 26 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кардифф Сити – Эвертон на Eurosport.ru! 26 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Уорнок или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кардифф Сити и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кардифф Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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