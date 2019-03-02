Бёрнли
    -
    18:00
    02.03.19
    Тёрф Мур
    Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Бёрнли - Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии - 2 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 2 марта 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0