Кардифф Сити
    -
    20:30
    02.02.19
    Кардифф Сити Стэдиум
    Борнмут
      Чемпионат Англии • Тур 25
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      Онлайн
      Кардифф - Борнмут
      Чемпионат Англии - 2 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кардифф Сити – Борнмут на Eurosport.ru! 2 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Уорнок или Эдди Хaу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кардифф Сити и Борнмут и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кардифф Сити и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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