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Арсенал - Кардифф
Чемпионат Англии - 29 января 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Кардифф Сити на Eurosport.ru! 29 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Кардифф Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Кардифф Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Арсенал» принимает «Кардифф» – нужно побеждать аутсайдера, чтобы бороться за Лигу чемпионов.