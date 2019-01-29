Арсенал
    -
    22:45
    29.01.19
    Эмирейтс
    Кардифф Сити
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Арсенал - Кардифф
      Чемпионат Англии - 29 января 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Кардифф Сити на Eurosport.ru! 29 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Кардифф Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Кардифф Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Арсенал» принимает «Кардифф» – нужно побеждать аутсайдера, чтобы бороться за Лигу чемпионов.

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