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Челси - Хаддерсфилд Таун
Чемпионат Англии - 2 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! 2 февраля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Jan Siewert? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Хаддерсфилд Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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На неделе «синие» влетели «Борнмуту» 0:4 и не только испортили Игуаину дебютный матч в АПЛ, но и выпали из лигочемпионской четверки. Неужели проблемы лондонцев продолжатся даже в матче с безнадежным аутсайдером? От такого «Челси» можно ожидать чего угодно.