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Вест Хэм - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 4 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 4 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вест Хэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Просто напомню, как заканчивались последние очные матчи этих команд, чтобы вы точно врубили лайв: 4:0, 4:1, 4:1, 4:0 – все в пользу «Ливерпуля».