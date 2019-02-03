Манчестер Сити
    -
    19:30
    03.02.19
    Этихад
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 25
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      Манчестер Сити - Арсенал
      Чемпионат Англии - 3 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Арсенал на Eurosport.ru! 3 февраля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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