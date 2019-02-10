Тоттенхэм
    -
    16:30
    10.02.19
    Новый Уэмбли
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 26
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      Тоттенхэм - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 10 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Лестер Сити на Eurosport.ru! 10 февраля 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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