Манчестер Сити
    -
    19:00
    10.02.19
    Этихад
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 26
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      Манчестер Сити - Челси
      Чемпионат Англии - 10 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Челси на Eurosport.ru! 10 февраля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Главный матч недели в Англии – Пеп Гвардиола против Маурицио Сарри, «Манчестер Сити» против «Челси».

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