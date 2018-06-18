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Corriere dello Sport: «Манчестер Сити» и «Наполи» согласовали трансфер Джорджиньо

Corriere dello Sport: «Манчестер Сити» и «Наполи» согласовали трансфер Джорджиньо
Eurosport

1 час назад

Пеп снова шопится.

«Манчестер Сити» и «Наполи» договорились о переходе итальянского полузащитника Джорджиньо в английский клуб.

Как сообщает mcfcwatch.com со ссылкой на Corriere dello Sport, «Ман Сити» заплатит за игрока от 53 до 55 млн евро. «Наполи», который заплатил за Джорджиньо всего 8 млн, был удовлетворен этой суммой.

  • Ранее сообщалось, что англичане включат в сделку по Джорджиньо Александра Зинченко, но клубы отказались от этого варианта.
  • Джорджиньо станет вторым новичком «Сити» в летнее трансферное окно-2018 после защитника «Зволле» Филиппа Сандлера.

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