Полузащитник «Челси» Эден Азар: «Если в «Реале» хотят купить меня, они знают, что делать»

Полузащитник сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар намекнул, что ждет предложения от мадридского «Реала».

«Сейчас я не хочу говорить о трансфере. Меня слишком часто спрашивали об этом. Я сфокусирован на чемпионате мира. Но, как я уже говорил раньше, в Лондоне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Я стал тем, кем являюсь сейчас, благодаря «Челси».

Прежде всего я хочу узнать, что будет с клубом в следующем году. Я жду, будет ли у команды новый тренер. Если я останусь, то потому, что в следующем сезоне мы будем сильнее, чем в предыдущем. Я не хочу оставаться, если мы не улучшим свой футбол.

«Реал» может быть заинтересован во мне, все это знают. Но если завтра от этого клуба не будет интереса ко мне, то мы закроем эту тему. Если в «Реале» хотят купить меня, они знают, что делать», – цитирует Азара Metro.

Азар перешел в «Челси» в 2012 году. За прошедшее время он выиграл с лондонским клубом 2 Премьер-лиги, Кубок английской Лиги, Лигу Европы и Кубок Англии.

18 июня сборная Бельгии сыграет первый матч на чемпионате мира. Соперник бельгийцев – сборная Панамы.

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