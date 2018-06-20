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«После встречи с Эмери понял, что нет другого выбора». Джек Уилшер объявил об уходе из «Арсенала»

«После встречи с Эмери понял, что нет другого выбора». Уилшер объявил об уходе из «Арсенала»
Eurosport

2 ч. назад

Новому тренеру воспитанник клуб оказался не нужен.

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер объявил об уходе из лондонского клуба.

«Я подтверждаю, что покину «Арсенал» по истечении контракта в конце июня. После длительных переговоров и особенно после недавней встречи с новым тренером Унаи Эмери я понял, что у меня практически не осталось иного выбора, кроме как принять это решение, которое обусловлено исключительно футбольными соображениями.

Я всегда хотел остаться игроком «Арсенала». Здесь я провел 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Мое желание остаться было настолько велико, что недавно я согласился на менее выгодный в финансовом отношении контракт. Однако во время встречи с новым тренером он сказал, что предложение о новом контракте с ухудшением условий в силе, но меня ждет ограниченное игровое время, если я останусь.

Уверен, каждый поймет, что на этой стадии жизни и карьеры я должен играть регулярно за первую команду. После встречи с Эмери я понял, что не смогу делать это в «Арсенале». Учитывая это, у меня не осталось иного выбора, кроме как обратиться к другим вариантам, чтобы моя карьера развивалась. Теперь я возьму время, чтобы рассмотреть варианты и принять решение о следующем этапе карьеры», – написал Уилшер в инстаграме.

  • Джек – воспитанник «Арсенала».
  • С «канонирами» он выиграл 2 Кубка Англии и Суперкубок страны.

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