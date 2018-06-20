Getty Images
«После встречи с Эмери понял, что нет другого выбора». Джек Уилшер объявил об уходе из «Арсенала»
Новому тренеру воспитанник клуб оказался не нужен.
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер объявил об уходе из лондонского клуба.
«Я подтверждаю, что покину «Арсенал» по истечении контракта в конце июня. После длительных переговоров и особенно после недавней встречи с новым тренером Унаи Эмери я понял, что у меня практически не осталось иного выбора, кроме как принять это решение, которое обусловлено исключительно футбольными соображениями.
Я всегда хотел остаться игроком «Арсенала». Здесь я провел 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Мое желание остаться было настолько велико, что недавно я согласился на менее выгодный в финансовом отношении контракт. Однако во время встречи с новым тренером он сказал, что предложение о новом контракте с ухудшением условий в силе, но меня ждет ограниченное игровое время, если я останусь.
Уверен, каждый поймет, что на этой стадии жизни и карьеры я должен играть регулярно за первую команду. После встречи с Эмери я понял, что не смогу делать это в «Арсенале». Учитывая это, у меня не осталось иного выбора, кроме как обратиться к другим вариантам, чтобы моя карьера развивалась. Теперь я возьму время, чтобы рассмотреть варианты и принять решение о следующем этапе карьеры», – написал Уилшер в инстаграме.
- Джек – воспитанник «Арсенала».
- С «канонирами» он выиграл 2 Кубка Англии и Суперкубок страны.