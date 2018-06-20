«Чемпионы-2004 здесь больше не нужны». Йенс Леманн покинул пост тренера вратарей в «Арсенале»

Тренер вратарей «Арсенала» Йенс Леманн объявил об уходе из лондонского клуба.

«Дорогие болельщики «Арсенала». Мне жаль, что приходится уходить спустя всего лишь один год. Это был интересный опыт работы с игроками в качестве помощника тренера. Но чемпионы-2004 здесь больше не нужны», – написал Леманн в твиттере.

Леманн играл за «Арсенал» с 2003 по 2008 год и провел еще один матч за «канониров» в 2011 году.

Немец вошел в штаб Арсена Венгера летом 2017 года.

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