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«Чемпионы-2004 здесь больше не нужны». Йенс Леманн покинул пост тренера вратарей в «Арсенале»
Расставание не получилось красивым.
Тренер вратарей «Арсенала» Йенс Леманн объявил об уходе из лондонского клуба.
«Дорогие болельщики «Арсенала». Мне жаль, что приходится уходить спустя всего лишь один год. Это был интересный опыт работы с игроками в качестве помощника тренера. Но чемпионы-2004 здесь больше не нужны», – написал Леманн в твиттере.
- Леманн играл за «Арсенал» с 2003 по 2008 год и провел еще один матч за «канониров» в 2011 году.
- Немец вошел в штаб Арсена Венгера летом 2017 года.
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