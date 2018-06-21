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The Guardian: полузащитник «Наполи» Джорджиньо подпишет с «Манчестер Сити» контракт на 5 лет
Бразильский итальянец перебиратеся на Альбион.
Полузащитник «Наполи» Джорджиньо в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Сити». Стороны согласовали сумму трансфера – 49 миллиона евро, бонусы составят около 6 миллионов евро.
Итальянец бразильского происхождения подпишет с «Сити» пятилетний контракт, сообщает The Guardian.
- Джорджиньо станет вторым новичком «Сити» в летнее трансферное окно-2018 после защитника «Зволле» Филиппа Сандлера.
- В чемпионате Италии-2017/18 Джорджиньо провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.
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