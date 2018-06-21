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Брутальный британец вырубил защитника «Ньюкасла» одним ударом и отправил из паба в больничку

Брутальный британец вырубил защитника «Ньюкасла» одним ударом и отправил из паба в больничку
Eurosport

2 ч. назад

Футболист вступился за друга.

28-летний защитник «Ньюкасла» Киран Кларк доставлен в больницу испанского города Пальма. Инцидент произошел еще 17 июня.

Футболист с друзьями отрывался в одном из баров курортного городка Магалуф. Его товарищ вступил в ссору с 32-летним британцем, флиртовавшим с его девушкой, и получил бутылкой по голове. Кларк поспешил другу на помощь, но противник вырубил его ударом по лицу. Футболист упал без сознания.

Кларк и его товарищ были госпитализированы. Врачи зафиксировали у Кирана многочисленные порезы и синяки на лице. Нападавший убежал с места драки, но был задержан полицией. В настоящий момент он тоже пребывает в больнице, передает Daily Mail.

  • Кларк выступает за «Ньюкасл» с 2016 года. В сезоне-2017/18 он сыграл 22 матча и забил 2 гола.
  • На счету Кларка 2 гола и 31 матч за сборную Ирландии.

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