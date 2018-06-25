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Daily Mail: «Челси» предложит «Боруссии» обменять Кристиана Палисика на Альваро Морату
Абрамович больше не швыряется кэшем – приходится выменивать игроков.
«Челси», который находится в поиске новых игроков, рассматривает кандидатуру американского вингера «Боруссии» Кристиана Палисика.
Как пишет Daily Mail, в обмен на Палисика «синие» предложат испанского нападающего Альваро Морату. «Боруссия» может быть заинтересована в этой сделке так же, как и «Челси»: немецкий клуб остро нуждается в новом страйкере после того, как команду покинул Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Челси» видит в Палисике замену Виллиану, который может перейти в «Манчестер Юнайтед».
- Трансферная стоимость американца по данным Transfermarkt – 45 млн евро.
- 30 июня в «Челси» из «Боруссии» вернется форвард Миши Батшуайи, игравший в Дортмунде на правах аренды.
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