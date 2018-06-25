Стивен Джеррард: «Жалею, что не остался в «Ливерпуле» еще на один сезон»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард жалеет о том, что слишком рано покинул «Энфилд».

«Возможно, мне стоило поиграть еще один год. Я жалею, что не остался еще на один сезон, потому что я очень скучаю по игре в футбол. В конце карьеры за «Ливерпуль» я знал, что мне будет тяжело расстаться с клубом. Эмоционально это было очень тяжело.

Тяжело, когда ты любишь свою работу, когда ты усердно трудился, чтобы исполнить мечту и попасть в любимый клуб детства, но при этом знаешь, что все подходит к концу. Если ты поиграл достаточно, возможно, это и не так тяжело. Но у меня было ощущение, что мои ливерпульские дни закончились на год раньше, чем нужно», – приводит слова Джеррада ESPN.

После ухода из «Ливерпуля» в 2015 году Джеррард провел 18 месяцев в MLS, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси». Эх, а мог бы еще поиграть пару лет на топ-уровне.

4 мая 2018 года стало известно, что с сезона-2018/19 Джеррард будет тренировать «Глазго Рейнджерс».

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