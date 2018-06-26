Mirror: полузащитник Мануэль Ланцини пропустит 15 месяцев из-за травмы и не сыграет в АПЛ-2018/19

Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Ланцини пропустит весь следующий сезон АПЛ из-за разрыва крестоообразной связки колена.

Аргентинец получил травму на сборе национальной команды за неделю до старта ЧМ-2018. У 25-летнего Ланцини особенно тяжелый случай такой травмы, из-за чего на восстановление уйдет 15 месяцев, сообщает Mirror.

Мануэль в 27 матчах АПЛ-2017/18 забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.

«Вест Хэм рассматривает в качестве замены Ланцини покупку полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме