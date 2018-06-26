Getty Images

Mirror: полузащитник Мануэль Ланцини пропустит 15 месяцев из-за травмы и не сыграет в АПЛ-2018/19

Mirror: Ланцини пропустит 15 месяцев из-за травмы и не сыграет в АПЛ-2018/19
Eurosport

1 час назад

Бедный парень.

Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Ланцини пропустит весь следующий сезон АПЛ из-за разрыва крестоообразной связки колена.

Аргентинец получил травму на сборе национальной команды за неделю до старта ЧМ-2018. У 25-летнего Ланцини особенно тяжелый случай такой травмы, из-за чего на восстановление уйдет 15 месяцев, сообщает Mirror.

  • Мануэль в 27 матчах АПЛ-2017/18 забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.
  • «Вест Хэм рассматривает в качестве замены Ланцини покупку полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции

03:36
Популярные видео
Сила расстановки. Как Уругвай остановил русского Моуринью
10 121 просмотров15 ч
Ставки за 300. Нигерия вышвырнет Аргентину, Франция и Дания сгоняют вничью
1 725 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться