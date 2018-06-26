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Mirror: полузащитник Мануэль Ланцини пропустит 15 месяцев из-за травмы и не сыграет в АПЛ-2018/19
Бедный парень.
Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Ланцини пропустит весь следующий сезон АПЛ из-за разрыва крестоообразной связки колена.
Аргентинец получил травму на сборе национальной команды за неделю до старта ЧМ-2018. У 25-летнего Ланцини особенно тяжелый случай такой травмы, из-за чего на восстановление уйдет 15 месяцев, сообщает Mirror.
- Мануэль в 27 матчах АПЛ-2017/18 забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.
- «Вест Хэм рассматривает в качестве замены Ланцини покупку полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона.
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