16-летний сын Фила Невилла подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»
По батиным стопам.
Сын бывшего полузащитника «МЮ» Фила Невилла Харви Невилл подписал профессиональный контракт с манчестерским клубом.
«Горжусь тобой, Харви. Следуй за своей мечтой!» – написал Невилл-старший в инстаграме, поздравив сына с первым шагом в большом футболе.
- Фил Невилл выступал за «МЮ» в 1994-2005 годах и выиграл 6 золотых медалей АПЛ, 3 Кубка Англии, 3 Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
- Вместе с Филом за «МЮ» играл его родной брат – Гари.
- Контракт с «МЮ» стал для юного Харви Невилла подарком на день рождения: 26 июня 2018 года ему исполнилось 16 лет.
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