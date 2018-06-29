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Маруан Феллайни продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Феллайни продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Eurosport

2 ч. назад

Бельгиец остался на «Олд Траффорд».

30-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни продлил соглашение с клубом до июня 2020 года с возможностью пролонгирования еще на один сезон.

Феллайни присоединился к «Юнайтед» в 2013 году и сыграл 156 матчей, в которых забил 20 мячей.

«Я рад продолжить карьеру в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я благодарю Моуринью за веру, которую он всегда проявлял ко мне. Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира, и с нетерпением жду успешного сезона», – цитирует игрока официальный сайт «МЮ».

  • В Манчестере Маруан выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.
  • На Феллайни претендовали «Арсенал», «Рома» и «Бешикташ».

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