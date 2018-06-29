Маруан Феллайни продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

30-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни продлил соглашение с клубом до июня 2020 года с возможностью пролонгирования еще на один сезон.

Феллайни присоединился к «Юнайтед» в 2013 году и сыграл 156 матчей, в которых забил 20 мячей.

«Я рад продолжить карьеру в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я благодарю Моуринью за веру, которую он всегда проявлял ко мне. Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира, и с нетерпением жду успешного сезона», – цитирует игрока официальный сайт «МЮ».

В Манчестере Маруан выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

На Феллайни претендовали «Арсенал», «Рома» и «Бешикташ».

Инстаграм для самых спортивных