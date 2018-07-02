Нападающий Мохамед Салах подписал новый 5-летний контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах останется в английском клубе. Игрок подписал новое долгосрочное соглашение с «красными».

«Переподписание Салаха ярко демонстрирует две вещи – его веру в «Ливерпуль» и нашу веру в него», – сказал главный тренер команды Юрген Клопп. Контракт Мохамеда рассчитан до 2023 года, сообщает BBC.

Салах забил 44 гола в 52 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. Больше него в прошлом сезоне забил только форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Египтянином интересовался мадридский «Реал».

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