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Нападающий Мохамед Салах подписал новый 5-летний контракт с «Ливерпулем»
Сохранили главную звезду.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах останется в английском клубе. Игрок подписал новое долгосрочное соглашение с «красными».
«Переподписание Салаха ярко демонстрирует две вещи – его веру в «Ливерпуль» и нашу веру в него», – сказал главный тренер команды Юрген Клопп. Контракт Мохамеда рассчитан до 2023 года, сообщает BBC.
- Салах забил 44 гола в 52 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. Больше него в прошлом сезоне забил только форвард «Барселоны» Лионель Месси.
- Египтянином интересовался мадридский «Реал».
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