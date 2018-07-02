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«Арсенал» объявил о трансфере защитника «Боруссии» (Дортмунд) Сократиса Папастатопулоса

«Арсенал» объявил о трансфере Сократиса
Eurosport

1 час назад

Эмери мощно усиливается.

«Арсенал» подписал защитника дортмундской «Боруссии» Сократиса Папастатопулоса. Об этом сообщил официальный твиттер «канониров».

Лондонский клуб не стал раскрывать детали трансфера – сумму перехода и срок контракта. Предположительно, за 30-летнего греческого футболиста «канониры» заплатили 18 млн евро, а его контракт рассчитан на 3 сезона с опцией продления еще на год.

  • Папастатопулос выступал за «Боруссию» с 2013 года.
  • Ранее «Арсенал» подписал защитника Штефана Лихтштайнера и вратаря Бернда Лено.

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