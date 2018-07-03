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Полиция Ливерпуля арестовала хакера, взломавшего аккаунты Деяна Ловрена в соцсетях

Полиция Ливерпуля арестовала хакера, взломавшего аккаунты Ловрена в соцсетях
Eurosport

1 час назад

Попался злодей.

Полиция Мерсисайда совместно с коллегами из Шотландии вычислила киберпреступника, который взломал аккаунты игрока «Ливерпуля» Деяна Ловрена в твиттере и фейсбуке.

Проблема произошла весной 2018-го, о чем хорват сообщил полиции. Злоумышленника идентифицировали – им оказался 22-летний житель Шотландии Питер Досуэлл из Селкирка, пишет BBC Sport.

В компьютере Досуэлла полицейские обнаружили 155 фото и видео Ловрена и его семьи, восемь текстовых документов, касающихся покупки Деяном недвижимости в Лондоне и письмо из «Ливерпуля».

Помимо аккаунта Ловрена, Досуэлл получил данные к персональным данным его одноклубников Адама Лалланы и Эмре Джана. Британец признал себя виновным.

  • Парня приговорили к 225 часам общественных работ.
  • В 27 месяцев он каждые 2 недели должен отмечаться в полиции.

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