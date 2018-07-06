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Express & Star: Александр Зинченко перейдет в «Вулверхэмптон» за 18 млн евро
Игрок не уйдет из АПЛ.
Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко станет футболистом «Вулверхэмптона». С учетом возможных бонусов «волки» заплатят за украинского игрока 18 млн евро.
О том, что Зинченко присоединится к новичку Премьер-лиги, сообщил журналист базирующейся в Вулверхэмптоне газеты Express & Star Тим Нэш.
- В чемпионате Англии-2017/18 Зинченко отыграл за «Манчестер Сити» 8 матчей.
- Александр получил золотую медаль чемпиона Премьер-лиги.
- В сезоне-2018/19 «Вулверхэмптон» впервые за 6 лет сыграет в АПЛ.
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