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Express & Star: Александр Зинченко перейдет в «Вулверхэмптон» за 18 млн евро

Express & Star: Зинченко перейдет в «Вулверхэмптон» за 18 млн евро
Eurosport

34 мин. назад

Игрок не уйдет из АПЛ.

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко станет футболистом «Вулверхэмптона». С учетом возможных бонусов «волки» заплатят за украинского игрока 18 млн евро.

О том, что Зинченко присоединится к новичку Премьер-лиги, сообщил журналист базирующейся в Вулверхэмптоне газеты Express & Star Тим Нэш.

  • В чемпионате Англии-2017/18 Зинченко отыграл за «Манчестер Сити» 8 матчей.
  • Александр получил золотую медаль чемпиона Премьер-лиги.
  • В сезоне-2018/19 «Вулверхэмптон» впервые за 6 лет сыграет в АПЛ.

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