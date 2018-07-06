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The Times: «Челси» хотел начать подготовку к сезону 7 июля. Конте напомнил, что это решает тренер

The Times: «Челси» хотел начать подготовку к сезону 7 июля. Конте напомнил, что это решает тренер
Eurosport

56 мин. назад

Антонио – все еще босс.

«Челси» продолжает конфликовать с главным тренером Антонио Конте.

На днях один из сотрудников клуба разослал футболистам, которые не задействованы на ЧМ, уведомление о приезде на базу в субботу и воскресенье, чтобы пройти фитнес-тесты. Конте тут же парировал: он все еще босс команды, так что игроки не выйдут из отпуска до понедельника, утверждает The Times.

Последние недели Конте провел в Италии, планируя предсезонную подготовку. Чтобы уволить итальянского специалиста, «Челси» должен серьезно потратиться: только неустойка Конте потянет на 11,3 млн евро.

  • В настоящий момент «Челси» ведет переговоры о приглашении в клуб Маурицио Сарри.
  • Под руководством Конте «Челси» по разу победил в Премьер-лиге и в Кубке Англии.

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