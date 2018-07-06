Валерий Газзаев: «Александр Головин уже подписал контракт с «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился инсайдом о переходе полузащитника армейцев Александра Головина в «Челси».

«Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны это плюс, с другой, большая ответственность.

Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», – приводит слова Газзаева «Мир 24».

В матче против Саудовской Аравии на ЧМ (5:0) Головин забил мяч и отдал 2 голевых передачи.

«Челси» в сезоне-2018/19 не будет выступать в Лиге чемпионов.

Будь в контакте со спортом