«Лучшие пожелания гей-гуннерам». «Арсенал» напутствовал ЛГБТ-фанатов, собравшихся на демонстрацию

Твиттер-аккаунт лондонского «Арсенала» обратился к членам гей-комьюнити, поддерживающим «канониров». 7 июля в Лондоне проходит ежегодный гей-парад – Pride in London.

«Лучшие пожелания гей-гуннерам – самой большой фанатской ЛГБТ-группировке среди всех футбольных клубов. Сегодня они идут на парад вместе с организацией Octopus Energy и будут собирать деньги для благотворительных организаций», – сообщили в «Арсенале».

Аккаунт @gaygooners в твиттере насчитывает более 5,5 тысяч подписчиков.

Первый гей-парад в Лондоне прошел в 1970 году.

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