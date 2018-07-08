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Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ арестован по подозрению в поджоге

Бывший защитник «Арсенала» Эбуэ арестован по подозрению в поджоге
Eurosport

20 мин. назад

С этим парнем что-то не так.

Бывший защитник «Арсенала» и «Галатасарая» Эммануэль Эбуэ доставлен в полицейский участок Лондона; его подозревают в поджоге жилого дома.

По данным Mirror, происшествие случилось в субботу, 30 июня, в лондонском районе Энфилд. Поводом для ареста Эбуэ стало то, что футболист был замечен около дома, где состоялся поджог, и вел себя подозрительно. Отметим, что источник ссылается на официальное заявление лондонской полиции.

В декабре 2017 года Эбуэ дал откровенное интервью, где сообщил, что жена после развода отсудила все его имущество.

  • В том же интервью Эммануэль признался, что был близок к суициду.
  • Защитник выступал за «Арсенал» с 2005 по 2011 год. В 2006-м «канониры» вышли в финал Лиги чемпионов; единственный гол в том матче «Арсенал» забил после штрафного, который заработал Эбуэ.

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