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Marca: «Реал» видит в Харри Кейне замену Криштиану Роналду

Marca: «Реал» видит в Кейне замену Роналду
Eurosport

1 час назад

Перес предложит «шпорам» мешок денег.

«Реал» рассматривает нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейна в качестве замены Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Ювентус».

По данным Marca, в Мадриде осознают, что купить Кейна будет практически нереально из-за несговорчивости президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви. Если «Реалу» не удастся уговорить Леви, Флорентино Перес рассмотрит другие варианты усиления атаки.

В шорт-лист Переса попали страйкер «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его товарищ по команде Неймар, а также Роберт ЛевандовскийБавария») и Эден АзарЧелси»).

  • На ЧМ-2018 Кейн забил 6 голов в четырех матчах.
  • Харри стал вторым бомбардиром чемпионата Англии-2017/18, забив 30 мячей.

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