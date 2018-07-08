Marca: «Реал» видит в Харри Кейне замену Криштиану Роналду

«Реал» рассматривает нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейна в качестве замены Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Ювентус».

По данным Marca, в Мадриде осознают, что купить Кейна будет практически нереально из-за несговорчивости президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви. Если «Реалу» не удастся уговорить Леви, Флорентино Перес рассмотрит другие варианты усиления атаки.

В шорт-лист Переса попали страйкер «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его товарищ по команде Неймар, а также Роберт Левандовский («Бавария») и Эден Азар («Челси»).

На ЧМ-2018 Кейн забил 6 голов в четырех матчах.

Харри стал вторым бомбардиром чемпионата Англии-2017/18, забив 30 мячей.

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