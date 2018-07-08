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Marca: «Реал» видит в Харри Кейне замену Криштиану Роналду
Перес предложит «шпорам» мешок денег.
«Реал» рассматривает нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейна в качестве замены Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Ювентус».
По данным Marca, в Мадриде осознают, что купить Кейна будет практически нереально из-за несговорчивости президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви. Если «Реалу» не удастся уговорить Леви, Флорентино Перес рассмотрит другие варианты усиления атаки.
В шорт-лист Переса попали страйкер «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его товарищ по команде Неймар, а также Роберт Левандовский («Бавария») и Эден Азар («Челси»).
- На ЧМ-2018 Кейн забил 6 голов в четырех матчах.
- Харри стал вторым бомбардиром чемпионата Англии-2017/18, забив 30 мячей.
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