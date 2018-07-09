Getty Images
Mundo Deportivo: «Барселона» хочет выменять полузащитника Виллиана из «Челси»
Очень хотят его заполучить.
«Барселона» продолжает проработку трансфера бразильского полузащитника «Челси» Виллиана.
Каталонский клуб хочет включить в сделку одного игрока, чтобы снизить суму трансфера. «Челси» требует у «Барсы» 80 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
- Виллиан провел в сезоне-2017/18 55 матчей за лондонский клуб, в которых забил 13 мячей и сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.
- Бразилец перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году за 30 миллионов евро.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте