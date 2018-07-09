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Mundo Deportivo: «Барселона» хочет выменять полузащитника Виллиана из «Челси»

Mundo Deportivo: «Барселона» хочет выменять Виллиана из «Челси»
Eurosport

1 час назад

Очень хотят его заполучить.

«Барселона» продолжает проработку трансфера бразильского полузащитника «Челси» Виллиана.

Каталонский клуб хочет включить в сделку одного игрока, чтобы снизить суму трансфера. «Челси» требует у «Барсы» 80 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

  • Виллиан провел в сезоне-2017/18 55 матчей за лондонский клуб, в которых забил 13 мячей и сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.
  • Бразилец перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году за 30 миллионов евро.

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