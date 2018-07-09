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Soccernet: ЦСКА выкупит нападающего Ахмеда Мусу у «Лестера»
В России он определенно играет лучше.
Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, отыгравший вторую часть сезона-2017/18 в ЦСКА, может вернуться в армейский клуб на постоянной основе.
Нигерийский форвард хорошо проявил себя на чемпионате мира, но не закрепился в составе «Лестера», поэтому высока вероятность его появления в составе «красно-синих», сообщает Soccernet.
- Муса играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год.
- Его стоимость Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.
- На ЧМ-2018 Ахмед сделал дубль в ворота Исландии.
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