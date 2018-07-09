Экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер подписал контракт с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Джека Уилшера. Игрок подписал с «молотобойцами» трехлетний контракт.

О трансфере Уилшера «Вест Хэм» сообщил в официальном твиттере. Уилшер достался лондонскому клубу бесплатно: летом 2018 года у Джека закончился контракт с «Арсеналом», и он стал свободным агентом.

В чемпионате Англии-2017/18 Уилшер отыграл за «Арсенал» 20 матчей, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи.

Ранее «Вест Хэм» договорился о трансфере Андрея Ярмоленко.

Будь в контакте со спортом