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Экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер подписал контракт с «Вест Хэмом»

Уилшер подписал контракт с «Вест Хэмом»
Eurosport

1 час назад

После 17 лет в «Арсенале» игрок сменил клуб.

«Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Джека Уилшера. Игрок подписал с «молотобойцами» трехлетний контракт.

О трансфере Уилшера «Вест Хэм» сообщил в официальном твиттере. Уилшер достался лондонскому клубу бесплатно: летом 2018 года у Джека закончился контракт с «Арсеналом», и он стал свободным агентом.

  • В чемпионате Англии-2017/18 Уилшер отыграл за «Арсенал» 20 матчей, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи.
  • Ранее «Вест Хэм» договорился о трансфере Андрея Ярмоленко.

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