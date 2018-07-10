The Mirror: Александр Зинченко обсудит с Пепом Гвардиолой свое будущее в «Сити»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко еще не решил, покинет ли «Манчестер Сити».

В ближайшее время футболист проведет встречу с Хосепом Гвардиолой, чтобы узнать планы каталонца на свой счет, передает The Mirror.

Ранее стало известно, что за Зинченко 18 млн евро готов заплатить «Вулверхэмптон». По информации журналиста Тима Нэша, интерес к украинцу проявляет и «Ньюкасл».

В сезоне-2017/18 Зинченко провел 14 матчей за «Сити».

На счету 21-летнего футболиста 1 гол в 17 матчах за сборную Украины.

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