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The Mirror: Александр Зинченко обсудит с Пепом Гвардиолой свое будущее в «Сити»
Украинец может остаться в Манчестере.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко еще не решил, покинет ли «Манчестер Сити».
В ближайшее время футболист проведет встречу с Хосепом Гвардиолой, чтобы узнать планы каталонца на свой счет, передает The Mirror.
Ранее стало известно, что за Зинченко 18 млн евро готов заплатить «Вулверхэмптон». По информации журналиста Тима Нэша, интерес к украинцу проявляет и «Ньюкасл».
- В сезоне-2017/18 Зинченко провел 14 матчей за «Сити».
- На счету 21-летнего футболиста 1 гол в 17 матчах за сборную Украины.
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