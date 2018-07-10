«Арсенал» подписал полузащитника Лукаса Торрейру

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра стал игроком «Арсенала». О переходе сообщили и итальянский, и лондонский клуб.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, что на 5 миллионов больше, чем отступные в контракте. «Арсенал» пошел на это, чтобы заплатить сумму несколькими платежами.

В Серии А-2017/18 Торрейра провел 36 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал ассист.

На ЧМ-2018 в составе сборной Уругвая Лукас сыграл 5 матчей, 3 из них – в стартовом составе.

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