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Полузащитник Рияд Марез перешел в «Манчестер Сити»

Марез перешел в «Манчестер Сити»
Eurosport

1 час назад

Дождался.

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез подписал контракт с «Манчестер Сити».

Ранее британские медиа сообщали, что «горожане» заплатят за футболиста 68 миллионов евро, а игрок будет получать 230 тысяч евро в неделю.

  • Марез почти перешел в «Сити» еще зимой, но трансфер в последний момент заблокировало руководство «лис».
  • После этого Рияд почти месяц саботировал тренировки клуба.
  • В 2016 году алжирца признали лучшим футболистом АПЛ.

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