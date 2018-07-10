Полузащитник Рияд Марез перешел в «Манчестер Сити»
Дождался.
Полузащитник «Лестера» Рияд Марез подписал контракт с «Манчестер Сити».
Ранее британские медиа сообщали, что «горожане» заплатят за футболиста 68 миллионов евро, а игрок будет получать 230 тысяч евро в неделю.
- Марез почти перешел в «Сити» еще зимой, но трансфер в последний момент заблокировало руководство «лис».
- После этого Рияд почти месяц саботировал тренировки клуба.
- В 2016 году алжирца признали лучшим футболистом АПЛ.
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